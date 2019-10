À l’approche de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté, l’IWEPS (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique) publie ce mardi le quatrième cahier de sa publication « Égalité entre les femmes et les hommes en Wallonie » consacré aux revenus, à la pauvreté et à la dépendance financière.

Parmi les constats : le taux de dépendance financière des femmes (27%) vaut plus du double de celui des hommes (12%). Leur revenu moyen n’atteint que 70% de celui des hommes.

(...)