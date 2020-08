La chaleur de ces derniers jours est accablante pour tous, humains comme animaux. C’est d’ailleurs officiel, la Belgique a connu la semaine la plus chaude de son histoire entre le 6 et le 12 août.

Mais si tout le monde sue et attend avec impatience un peu de fraîcheur, ceux qui sont le plus à plaindre sont sans doute les animaux d’élevage qui parcourent des kilomètres et des kilomètres dans des camions pour être vendus à l’étranger.

(...)