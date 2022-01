La crise du coronavirus a démultiplié l’intérêt des Belges pour les animaux. Pendant les confinements, un Belge sur huit a adopté un chiot ou un chaton alors que 37 % des familles possédaient déjà un animal avant l’arrivée du virus.

On aurait pu croire que les paniers et arbres à chats affichaient déjà complets mais c’était loin d’être le cas à en juger le choix de nombreux Wallons, Flamands et Bruxellois.