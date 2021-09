À l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées qui aura lieu le 1er octobre, Amnesty International dévoile les résultats d’un sondage réalisé par IPSOS sur les discriminations dont sont victimes les personnes de plus de 55 ans en raison de leur âge. Il en ressort que l’âge est un des principaux motifs de discrimination chez ces personnes, devant les compétences numériques, les croyances religieuses, la langue, le sexe, le handicap, l’origine ethnique, la couleur de la peau, la situation professionnelle et l’orientation sexuelle.

On y apprend qu’une personne sur quatre de plus de 55 ans est victime de maltraitance, que sept sur dix ont victimes de préjugés liés à leur âge et que près d’une personne sur quatre estime être traitée différemment au travail après 55 ans.