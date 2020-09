L’enseignement technique et professionnel est le plus cher de notre système éducatif.

Jusqu’à 500 euros de matériel en première année d’hôtellerie, à peine un peu moins en première année de coiffure, sans compter les frais de photocopie, de cantine et les éventuels voyages scolaires. L’enseignement technique et professionnel peut s’avérer extrêmement coûteux pour des élèves qui dans un certain nombre de cas n’ont pas demandé à se retrouver dans ces filières. Témoignages.