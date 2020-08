148 espèces végétales vulnérables, menacées voire en danger d’extinction en Région wallonne, ne bénéficient pas du statut juridique de protection ; elles ne sont pas protégées.

Alors que 350 espèces végétales le sont, la Wallonie, qui en a perdu plus de cent, en un siècle et demi, a oublié de l’étendre à 148 autres pourtant menacées.

Avocat spécialisé en droit de l’environnement, Alain Lebrun, agissant au nom de plusieurs associations, a décidé de mettre la ministre en charge de l’Environnement et de la nature en demeure de réparer ces 148 oublis.

Il ajoute à la liste 99 espèces éteintes. Car les vents n’ont pas de frontières et des graines portées par ceux-ci peuvent faire réapparaître chez nous des espèces actuellement considérées comme disparues. Or la loi sur la conservation de la nature ne prévoit pas que ces espèces qui réapparaîtraient bénéficieraient du statut de protection.

La guimauve hérissée est menacée d’extinction, comme la laîche des landes, le buplèvre à feuilles rondes, la barkhausie fétide, le potamot dense, le grémil des champs et la potentille couchée.

Le statut de protection, qui interdit la cueillette, le ramassage, la coupe, le déracinage et la destruction de la plante dans la nature ainsi que sa détention, le transport et le commerce, résulte de deux conventions européenes, la Directive 92/43 CEE et la Convention de Berne relative à la conservation du milieu naturel de l’Europe.