Si la pandémie a, pour la plupart d’entre nous, totalement transformé nos habitudes de travail avec notamment la généralisation du télétravail, la crise actuelle a également impacté les relations avec nos supérieurs hiérarchiques. Ainsi, un travailleur sur trois se dit mécontent de son patron et attend dès lors une communication plus claire et plus transparente ainsi qu’une solide dose d’empathie et de coaching. C’est en tout cas ce qui ressort d’une enquête menée pour le compte du prestataire de services RH Tempo-Team.