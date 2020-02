Vingt tableaux attribués à Jan Van Eyck nous sont connus actuellement. D’autres ont disparu, d’autres encore proviennent de ses ateliers, sans oublier des dessins et, sans doute, des enluminures. À Gand ce sont dix de ces tableaux que le public peut découvrir. Jamais plus on n’approchera d’aussi près les panneaux extérieurs de L’Agneau mystique rénovés, cette œuvre commandée à Hubert Van Eyck pour la chapelle des époux Joos Vijd et Elisabeth Borluut et achevée par Jan Van Eyck au décès de son aîné.

On s’attache ainsi à chaque détail : doigt de pied, veine, strates de roches sur lesquelles sont représentés des fossiles, intérieur de maison, mobilier, carrelage, ustensiles, drapés, villes réelles ou imaginaires.