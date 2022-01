On a coutume d’appeler la période entre Noël et Nouvel An, du surnom de trêve des confiseurs, période qui au fil des années s’étend jusqu’à la mi-janvier. Ces semaines sont synonymes d’un ralentissement des activités politiques, économiques, industrielles, boursières et sportives.

L’expression de trêve des confiseurs est apparue en France en janvier 1875, à l’occasion des vifs débats, à l’Assemblée Nationale, entre monarchistes, bonapartistes et républicains, sur la future constitution de la Troisième République. En décembre 1874, d’un commun accord, tous les groupes du Parlement français jugèrent que l’époque de la nouvelle année était peu propice à des débats passionnés. À cette occasion la presse satirique imagine le mot de trêve des confiseurs pour désigner cette pause politique des débats parlementaires.