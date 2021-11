La plupart des parcs vont fermer jusqu’au printemps, mais pas tous. Tour d’horizon.

Les vacances de Toussaint sont terminées depuis quelques jours, et il est l’heure de fermer la boutique dans les différents parcs d’attractions du pays. Bellewaerde, Bobbejaanland ou encore Walibi sont fermés jusqu’au printemps. L’occasion de faire le bilan. "Le bilan d’octobre est extrêmement positif car on a fait le meilleur Halloween dans l’histoire de Walibi, se réjouit Justien Dewil, porte-parole de Walibi. En termes de fréquentation, on a atteint les 180 000 visiteurs. C’est du jamais-vu. C’était un vrai carton malgré l’instauration du Covid Safe Ticket, notamment. "

(...)