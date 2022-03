La différence entre la Flandre et la Wallonie va permettre de fonctionner plus souvent à plein régime.

La réforme du calendrier scolaire fait couler beaucoup d’encre, avec du positif et du négatif à en tirer, en fonction de la situation de chacun. Pour les vacanciers, on avait déjà évoqué une pression plus ou moins forte sur les prix, en fonction de la période et de la destination, les possibilités pour partir à la montagne étant par exemple réduites. Pour le secteur touristique belge et l’Horeca, par contre, on voit ces changements d’un (très) bon œil, peu importe de quel côté de la frontière linguistique on se trouve. "Je n’étais pas au courant de cette réforme, mais je trouve que c’est une bonne nouvelle pour nous, commente Fabian Buffel, un hôtelier ostendais. Cela va nous faire une période plus large avec du monde à accueillir, et donc plus de recettes potentielles."