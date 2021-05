La réouverture (des terrasses) de l’Horeca se profile après de longs mois de fermeture. Au total, près d’une année sans voir un client, suspendus aux chiffres et différents Codeco dans l’espoir de reprendre leurs activités. Rongeant leur frein, criant leur colère, certains n’en pouvaient plus et même la perspective d’une réouverture le 8 mai était insuffisante à leurs yeux. Pour eux, c’était le 1er mai, en force s’il le fallait. Ils n’auront finalement été qu’une poignée à ne pas attendre une semaine de plus et se sont contentés d’actions symboliques. Mais cette fois, ils sont prêts, plus déterminés que jamais à rouvrir leurs portes et à ne plus les refermer, coûte que coûte. Mais à l’aube de cette renaissance, ce n’est pas pour autant un cri de victoire qu’ils poussent. Le SNI a mené l’enquête auprès de ses membres et si une lueur d’espoir est entrevue, c’est loin d’être la fin du tunnel, comme le confirme Olivier Maüen, chargé de communication du syndicat neutre pour indépendants.

Vous avez demandé à vos membres s’ils ont le sentiment d’avoir été suffisamment soutenus par les autorités fédérales et régionales. Ces aides semblent avoir été largement insuffisantes…