Les chiffres de fréquentation ont frôlé les 100 % durant l’été, et cela continue.

Au tout début de l’été, c’était l’effervescence du côté de Pairi Daiza. Dans la nuit du 22 au 23 juin, les premiers clients découvraient le tout nouveau Pairi Daiza Resort. Premier complexe hôtelier du parc animalier avec 50 logements répartis en un hôtel de 30 chambres, 10 lodges Full Moon avec vue sur les loups et les ours et 10 maisons réparties dans le Native Village.





(...)