Les élèves scolarisés dans une autre langue n’ont pas plus de lacunes que dans l’enseignement traditionnel, selon une étude

À l’heure où de nombreux parents d’enfants de troisième maternelle doivent actuellement réfléchir sur le futur lieu de scolarisation de leur enfant, une nouvelle étude menée conjointement par l’UCLouvain et l’université de Namur devrait peut-être leur permettre d’y voir plus clair, d’écarter certaines craintes et de choisir en connaissance de cause.

Notamment en terme d’immersion linguistique. Un style d’enseignement qui a le vent en poupe : on compte aujourd’hui près de 350 implantations proposant tantôt le néerlandais, tantôt l’anglais ou même l’allemand comme première langue de cours, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et près de 30.000 élèves seraient scolarisés dans ces établissements. Sans que cette méthode d’apprentissage n’ait d’impact négatif sur les connaissances des enfants dans les autres matières, y compris le français.

C’est en tout cas ce qu’il ressort de l’étude. Des chercheurs des deux universités ont interrogé pas moins de 900 élèves de primaire et secondaire répartis dans 22 écoles pratiquant l’immersion. Objectif ? Analyser l’impact de l’immersion et dégager les avantages et inconvénients de cette méthode d’apprentissage.

(...)