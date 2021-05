Il y a quelques jours, l’Institut Vias dressait un bilan globalement positif du premier trimestre 2021. De janvier à mars, l’institut a recensé 80 tués sur les routes du pays, contre 102 un an auparavant. Une baisse qui s’explique, selon Vias, par les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire (télétravail, couvre-feu, fermeture de l’Horeca,…) et qui confirmait la tendance observée en 2020 : baisse de 22 % des tués par rapport à 2019 (soit 484 tués, contre 618), diminution du nombre de blessés (36.266 contre 46.785) et accidents (29.945 contre 37.383).

L’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) vient quant à elle d’analyser l’impact direct de l’arrivée du coronavirus sur le nombre accidents, en répertoriant l’ensemble des collisions avec blessés et tués sur les routes wallonnes ente le 13 mars 2020 (date de la première fermeture de l’Horeca) et le 12 mars 2021, puis en comparant les chiffres avec la période s’étalant du 13 mars 2019 au 12 mars 2020.

Avec un premier constat : le nombre d’accidents avec blessés a diminué d’un quart (passant de 10.675 à 7.843) durant la première année de la crise sanitaire par rapport aux 12 mois précédant la crise. Une conséquence logique d’une diminution globale du trafic routier. “Le nombre de tués s’est réduit d’un tiers, passant de 245 à 158 (-35,5 %), précise Michaël Scholze, porte-parole de l’AWSR. La gravité des accidents (nombre de tués pour 1000 accidents corporels) a donc diminué. Petit bémol : le nombre de blessés graves a baissé de façon moins marquée, passant de 961 à 762 (-21 %).”

Deuxième constat : la gravité des accidents est en hausse en province de Namur (+7,1 % de tués et +42,5 % de blessés pour 1.000 accidents) et en forte hausse en Brabant wallon (+41,3 % de tués et +55,9 % de blessés graves pour 1.000 accidents.

Enfin, l’AWSR confirme la tendance observée par Vias concernant la hausse du nombre d’accidents impliquant un cycliste en Wallonie...