O livier Luminet est professeur de psychologie de la santé à l’UCLouvain. Il fait partie du groupe d’experts "psychologie et corona", en charge notamment du "Baromètre de la motivation" dont la 36e édition sortait ce mercredi. "Plus la crise avance, plus la dimension psychologique gagne en importance", soutient-il. Le professeur n’a pourtant pas l’impression que les psychologues soient assez écoutés par les instances décisionnelles.

La Belgique fait face à une quatrième vague. Le monde politique se réunissait lors du 22e Comité de concertation et malgré des efforts consentis par la population depuis bientôt deux ans. Les Belges sont-ils encore prêts à suivre les mesures ?