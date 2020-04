Dans pas mal de laboratoires de biologie clinique, c’est l’incompréhension : pourquoi les tests sérologiques qu’ils ont développés et dont ils se sont assurés d’avoir toutes les validations ne peuvent-ils pas être lancés et produits à une large échelle ?

"Ce qui m’inquiète, confie Hector Rodriguez, professeur et chef du service de microbiologie des Cliniques universitaires St-Luc-UCL, c’est le manque de communication entre la stratégie à suivre du gouvernement et les laboratoires de biologie clinique qui sont en première ligne. Et ça dure depuis des semaines."

(...)