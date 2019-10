"À la base, mon projet était de pouvoir voyager plus longtemps et espérer que cela me coûte moins cher ", confie Jonathan Kubben, l’instagrammeur bruxellois qui voyage partout dans le monde depuis trois ans en se photographiant dans des endroits insolites avec sa pancarte "Mom I’m Fine" (Maman, je vais bien) pour rassurer sa mère mexicaine. "Mais le concept a été plus loin que je ne l’avais imaginé, comme le montre la campagne avec Cristiano Ronaldo, mon nom sur un avion et cet Influencer Award l’année dernière.

