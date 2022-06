La législation relative à la détention d’armes de poing en Belgique est tellement contraignante que les particuliers se dirigent vers des méthodes alternatives de fabrication d’armes, dont celles imprimées en 3D.

Dans ce contexte, Europol, l’agence européenne spécialisée dans la répression de la criminalité, a organisé une conférence rassemblant différents professionnels et experts européens il y a deux semaines pour centraliser les informations et s’attaquer à ce phénomène. Ces dernières années, de nombreux laboratoires clandestins ont été démantelés un peu partout en Europe et certains accidents mortels sont survenus suite à l’utilisation de ces armes.