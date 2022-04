De plus en plus d’écoles mettent en place des systèmes d’évaluation sans points.

Les écoles qui n’utilisent pas de points pour évaluer les élèves existent et elles sont même de plus en plus nombreuses en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces écoles ne renoncent pas pour autant à évaluer leurs élèves, mais aux évaluations sommatives (évaluations classiques avec des notes), elles préfèrent les évaluations formatives dont l’objet est de signaler aux élèves là où ils peuvent s’améliorer sans passer forcément par des points.

Cette façon d’évaluer se retrouve dans les écoles à pédagogie dite "active" mais aussi dans des écoles plus traditionnelles qui ont tendance à emprunter de plus en plus d’idées et de principes aux écoles à pédagogies jugées plus alternatives.