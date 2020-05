L'Université catholique de Louvain a décidé de maintenir l'utilisation du logiciel TestWe pour les examens à distance sauf dans la faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication (ESPO), selon un courriel adressé jeudi matin aux étudiants que Belga a pu consulter.

L'assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL) avait demandé hier/mercredi l'abandon de ce logiciel. TestWe est utilisé pour certains examens à distance organisés par l'UCLouvain. Déjà critiqué pour son dispositif de surveillance, le logiciel est également pointé du doigt en raison de problèmes techniques. Ce logiciel doit être installé au préalable par les étudiants et un test de d'installation et de familiarisation doit être prévu. Or, à deux reprises, lors de tests effectués par la faculté ESPO, le serveur n'a pu supporter la charge.

En conséquence, l'université a décidé que les étudiants de la faculté ne devront plus passer leurs examens via ce logiciel mais sur une autre plate-forme.

L'AGL demandait, elle, l'abandon pure et simple du logiciel. Dans un courriel adressé jeudi matin aux étudiants, le recteur Vincent Blondel et l'administrateur général Dominique Opfergelt soulignent toutefois que les problèmes ne sont pas généralisés. "A ce jour, aucun examen n'a été impacté par un mauvais fonctionnement des serveurs de TestWe", insistent-ils. "Plus de 2.500 prestations d'examens se sont déjà déroulées sans difficultés majeures." TestWe a par ailleurs pris des dispositions pour résoudre les problèmes identifiés, assurent-ils.

"Dès lors, sauf indication contraire des enseignantes et enseignants concernés, les examens prévus sur TestWe, en dehors de ceux de la faculté ESPO, sont maintenus", concluent-ils.