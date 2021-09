Deux études sorties simultanément dressent une image du paysage routier européen. La première, établie par le forum économique mondial, s’intéresse à l’état du réseau routier de chaque pays. Ou plus exactement à l’image qu’en ont les utilisateurs, puisqu’il a été demandé à des dirigeants d’entreprises comment ils évaluaient la qualité des routes dans leur pays selon une échelle de 1 à 7.

Avec une note moyenne de 4,4, à égalité avec l’Irlande et l’Italie, notre pays figure clairement parmi les cancres du continent. Tous nos voisins font mieux : la France (5,4), l’Allemagne (5,3), le Luxembourg (5,5) et l’Angleterre (4,9). Mais le contraste est encore plus important avec nos voisins directs du nord puisque les Pays-Bas obtiennent la note de 6,4, soit encore mieux que la Suisse (6,3). Sans exception, tous les pays du sud de l’Europe font aussi mieux que nous : Portugal (6), Espagne (5,7) et même la Grèce (4,6) et la Turquie (5). En Scandinavie aussi, toutes les notes sont supérieures à celle obtenue par la Belgique : Danemark (5,6), Suède et Finlande (5,3). Il n’y a que la Norvège qui s’approche de la Belgique avec 4,5.

En fait, pour trouver de moins bons résultats que ceux obtenus par la Belgique, il faut se diriger vers l’Europe de l’Est comme la Bosnie Herzégovine (2,8), la Moldavie (2,6) ou encore la Roumanie (3).

La Belgique est en revanche bien mieux classée dans la seconde étude, menée par l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), qui s’intéresse à la densité du réseau de bornes de charge. Avec une moyenne de 5,5 bornes par 100 km, notre royaume figure parmi les bons élèves et accroche la sixième place. Quatre pays proposent une moyenne de plus de 10 bornes par 100 km de routes : les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne et le Portugal. Parmi ceux-ci, nos voisins du nord sortent du lot avec une moyenne de 47,5 bornes par 100 km. En revanche, une dizaine de pays n’ont même pas encore une seule borne de recharge par 100 km parcourus. Avec une moyenne de 0,2, la Lituanie et la Grèce se distinguent tout en bas de ce classement !