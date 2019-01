Les chaînes de supermarchés Aldi et Delhaize se sont engagées à ne plus vendre cette viande “qui ne respecte pas les animaux”

Après l’abattage rituel, l’expérimentation animale, les usines à chien et bien d’autres combats pour les animaux, l’association Gaïa s’attaque à la vente de viande de kangourou dans les supermarchés.

Selon l’association, chaque année environ 1,6 million de kangourous sont chassés et tués dans des conditions particulièrement cruelles, ce qui fait du kangourou l’animal sauvage le plus chassé au monde. Et malheureusement, la Belgique tient sa part de responsabilité dans le maintien de cette chasse commerciale puisqu’elle est le premier importateur mondial de viande de kangourou pour la consommation humaine.

La Belgique, premier importateur au monde !

En 2016, notre pays a en effet importé plus de 632 tonnes de cette viande, ce qui représente environ 180.000 animaux. Ce nombre record fait de notre pays le plus grand importateur mondial de viande de kangourou, devant l’Allemagne et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Un documentaire nommé Kangourou : une histoire d’amour-haine, récompensé par plusieurs prix révèle le statut très particulier de ces mammifères. Ils sont considérés d’une part comme nuisibles et d’autre part, ils sont perçus comme une ressource financière non négligeable pour les autorités.

Le film montre que la chasse est particulièrement cruelle. Les marsupiaux doivent normalement être tués d’une balle dans la tête. Mais les tirs ratés sont légion et provoquent de terribles souffrances. Le documentaire montre également que de nombreux bébés sont tués de la sorte.

“En tant que premier importateur mondial, notre pays entretien cette cruauté organisée. On ne peut pas ignorer la terrible réalité qui se cache dans les coulisses de cette industrie”, estime Michel Vandenbosche, président de Gaïa.

En 2016, la chaîne de supermarchés Aldi Belgique a pris l’engagement de ne plus proposer de viande de kangourou dans ses magasins. Delhaize s’est également engagé à stopper la vente de cette viande.

“C’est un pas en avant. Mais d’autres enseignes continuent d’entretenir ce marché au mépris de toute éthique. Nous demandons que la Belgique interdise le commerce de viande de kangourou, en suivant le modèle de l’interdiction sur les produits issus de la chasse aux phoques”, indique Michel Vandenbosche.