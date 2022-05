L’ILGA réalise une évaluation annuelle de la législation et de la politique sur la diversité sexuelle et de genre dans 49 pays européens.

Ces quatre dernières années, la Belgique occupait la deuxième place dans la Rainbow Map annuelle d’ILGA-Europe, l’organisation faîtière des organisations européennes LGBTI +, mais cette année, elle ne pointe plus qu’en troisième place, derrière Malte et le Danemark, avec un bulletin de 71,51 %..

L’ILGA réalise une évaluation annuelle de la législation et de la politique sur la diversité sexuelle et de genre dans 49 pays européens. Les pays sont évalués sur six catégories et reçoivent une note comprise entre 0 et 100 %. Une nouvelle catégorie, sur l’intégrité physique des personnes intersexuées, a été ajoutée cette année. C’est dans cette nouvelle catégorie, entre autres, que notre pays perd des points. “Mais le travail politique réalisé en Belgique pour garantir les droits de ces personnes est reconnu”, explique Eef Heylighen, porte-parole de l’organisation Çavaria. “Cela doit maintenant être traduit en loi dès que possible.”