Si la France a récemment décidé d’étendre la gratuité de la contraception, la Belgique ne l’a pas attendue pour légiférer sur le sujet.

À partir du 1er janvier 2022, les Françaises de moins de 25 ans pourront bénéficier d’une contraception hormonale gratuite.

Sans faire preuve de chauvinisme, on peut affirmer qu’en matière de contraception, la Belgique a une longueur d’avance sur son voisin. Depuis avril 2020, la plupart des contraceptifs sont en effet gratuits pour les femmes de moins de 25 ans et seul le tiers payant est pratiqué pour la pilule du lendemain, pour toutes les femmes sans limite d’âge. De la même manière, les femmes ayant le statut de bénéficiaires à intervention majorée profitent d’un remboursement plus important sur leurs contraceptifs passé leurs 25 ans.