Aux États-Unis, le droit à l’avortement ne tient plus qu’à un fil. Selon un texte rendu public au début du mois de mai par le média américain Polit ico , la Cour suprême, soit la plus haute instance juridique du pays, s’apprêterait à annuler un arrêt datant de 1973 et garantissant à chaque femme le droit constitutionnel d’avorter, y compris dans les États les plus conservateurs. Selon le juge conservateur Samuel Alito, l’arrêt en question "était infondé depuis le début". "Nous estimons qu’il doit être annulé et que le droit à l’avortement n’est protégé par aucune disposition de la Constitution", écrit-il dans l’avant-projet de décision révélé par Politi co . Si celui-ci était adopté, les États-Unis reviendraient à la situation d’avant 1973, où chaque État était libre d’autoriser ou non l’avortement.