Avec 82 ans et 255 jours de vie commune au compteur, Marcel (107 ans) et Berthe (100 ans) viennent de battre le record du plus long mariage de France. Le couple, visiblement toujours très amoureux, vit toujours dans la maison du village de Saint-Éliph (Centre-Val de Loire), où il s’est installé en 1951. Les centenaires ont confié les secrets de la longévité de leur couple à nos confrères de L’Écho républicain.

Berthe leur a ainsi raconté qu’elle avait repéré son futur époux lors d’un bal, où elle l’avait trouvé très beau. Mais ce n’est que dans le cabinet médical où elle a travaillé comme domestique qu’ils se sont adressé la parole pour la première fois. Les jeunes amoureux se sont dit oui le 26 novembre 1938, soit la veille du début de la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, Marcel sera mobilisé deux ans plus tard alors que le couple vient de donner naissance à son premier enfant (Claude). Par chance, Marcel reviendra sain et sauf, après être passé par un camp de prisonniers en Allemagne. Après la guerre, le couple aura trois autres enfants : Claudette, Françoise et Patrick. Marcel continuera son métier de maçon et deviendra ensuite chef de chantier, puis s’installera à son compte jusqu’à sa retraite en 1977.

Claudette a été interviewée par nos confrères de France 3. Comme eux, elle a été très étonnée d’apprendre que le couple formé par ses parents était celui dont la longévité était la plus grande de France. "Ils sourient quand on en parle. Ils ont été très surpris d’apprendre cela", leur a-t-elle raconté.

À plus de 100 ans, la vie de Marcel et Berthe est désormais rythmée par la venue des aides à domicile et les visites qu’ils reçoivent. Selon Claudette, Marcel reste très investi dans la vie de ses contemporains et aime discuter des événements présents, même si des problèmes d’audition le handicapent parfois.

Aujourd’hui, Berthe et Marcel peuvent être fiers de leur belle famille composée de quatre enfants, huit petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants.

Malgré ses 107 ans, Marcel doit par contre s’incliner devant une voisine qui, elle, atteint les 110 ans, et vit aussi toujours chez elle.