a ainsi écrit sur son compte Facebook Blanche Gardin.

L'humoriste, qui n'en est pas à sa première vanne grinçante (que ce soit sur Macron ou sur Weinstein aux César), fait polémique auprès des internautes avec cette blague osée qui voit des similitudes physiques entre l'enseignant décapité le 16 octobre dernier (après avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo représentant le prophète Mahomet) et l'homme le plus recherché de France, soupçonné d'avoir assassiné toute sa famille.

"Vous êtes à vomir"; " Elle me dégoute": La liberté d'expression à tout prix?

Réputée pour son humour acerbe, l'humoriste de 43 ans qui partage la vie du célèbre Louis C.K. se ramasse une pluie de critiques de la Toile. "C'est sûr que le jour où vous serez touchée personnellement par la perte d'un proche, vous verrez les choses autrement !! Vous pensez amuser le fils, la maman ou la femme de Mr Paty avec ce post ? Ne pas mélanger liberté d'expression et connerie d expression !" Ou encore: "L'humour n'est pas cool sur ce coup là" ; "Franchement, en temps normal j'adore votre humour, mais là, désolée, c'est tout sauf drôle", se sont en effet indignés plusieurs personnes sous la publication de la lauréate du Molière de l'humour.

"Écoeuré par Blanche Gardin et son humour qui n'en n'est pas. Vous demandez de la dignité aux autres, mais vous êtes la pire des ordures avec votre comparaison avec ce professeur dix fois plus courageux que vous. Vous êtes à vomir", a encore commenté l'un des internautes qui se posent tous la question des limites de la liberté d'expression. "Comment peut on écrire ce genre de tweet pour un être humain qui vient de mourir si tragiquement quand on est en plus une personne publique, c'est à vomir ces artistes qui ne respectent rien" ou "J’aimais l’humour trash et cash de Blanche Gardin, mais là, franchement, elle me dégoûte. C’est fini. Je ne l’écouterai plus jamais."