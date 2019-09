Dans le fitness, il y a les cours Energy comme le Body Pump, l’aquabike… "qui mobilisent le côté cardio et dans lesquels on peut sortir sa rage intérieure en plus ", sourit Kjell Mailleux, sports manager de l’Aspria Art-Loi. " Mais on a aussi une grosse demande pour les cours Body&Mind " comme les différentes formes de yoga, le pilates, le stretching. Qui sont tout aussi intéressants pour canaliser son énergie par l’introspection, le retour sur soi.

Les disciplines "énergie" fonctionnent sur le principe du high intensity interval training (HIIT). " Ce qui aide à réduire les réserves de graisse mais aussi à améliorer sa condition physique en sollicitant le cœur qui va pulser pendant un court laps de temps avant de faire une pause et de repartir de plus belle."

