La chaîne Youtube qui réalise des expériences sociales à travers des caméras cachées fait encore pas mal réagir suite à sa dernière vidéo.

Comment réagiriez-vous face à une bagarre entre des clients d'un supermarché pour des rouleaux de papier-toilette? C'est la question que s'est posée la chaine Youtube "Would You React?".

Dans la vidéo, on voit deux femmes se battre pour les derniers rouleaux encore en vente dans le magasin. Selon la chaîne, l'objectif de ces images est de "faire prendre conscience de ce que peut parfois représenter notre individualisme. Nous avons eu des réactions de toutes sortes de la part des clients autour..."

Les créateurs de la vidéo expliquent également qu'elle a été tournée "il y a plus de 2 semaines, quand l'annonce de la période de confinement n'avait pas encore eu lieu. Les choses changent très vite et nous n'aurions plus pu faire un tournage de la sorte aujourd'hui."