La chaine YouTube belge "Would You React", qui compte plus de 100 millions de vues et presque 1 million d'abonnés, a réalisé une nouvelle expérience sociale sur le thème des personnes aveugles.

Cette nouvelle expérience sociale a pour objectif de montrer si les gens viennent en aide aux personnes malvoyantes ou aveugles dans notre société. Pour tourner cette vidéo, la chaîne belge a fait appel à Anne, qui a perdu la vue à l'âge de 20 ans, et qui est donc réellement aveugle dans la vie de tous les jours.

Le scénario dans lequel Anne joue est assez simple. En effet, Anne fait semblant de tourner en rond à l'approche d'un feu rouge alors qu'elle cherche son chemin avec sa canne sans demander de l'aide aux passants. Est-ce que ceux-ci vont venir spontanément proposer leur aide ?

Faut-il proposer son aide spontanément ou considérer ces personnes comme indépendantes et ne pas les infantiliser? Il n'est pas facile de savoir quel comportement adopter dans de tels situations.

A la fin de la vidéo, Anne explique quel comportement elle aurait attendu des passants. Mais ce n'est pas tout, la dame insiste aussi sur le fait que les personnes aveugles doivent aussi jouer un rôle dans la société : celui d'expliquer leurs attentes et leurs besoins.

Par ailleurs, la chaîne YouTube a la volonté de rassembler les gens autour de bonnes valeurs autour d'expériences sociales diverses tournées en caméra cachée.

Et vous ? Would you react ?