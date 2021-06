Les chiens et les chats sont plus sensibles à la chaleur que les humains. La prudence est donc de mise.

Si on n’y prend pas garde, les températures élevées peuvent s’avérer fatales pour nos animaux. Contrairement aux humains, qui régulent leur température corporelle en transpirant, les chiens et chats disposent de peu de moyens naturels pour lutter contre la chaleur, ce qui les rend particulièrement fragiles. Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi les chats font les carpettes dans des recoins ombragés dès que le mercure dépasse les 25 degrés et pourquoi les chiens se jettent sur la moindre goutte d’eau fraîche.

Quand ils ont chaud, les chiens halètent et peuvent présenter une salivation importante. Dans les cas les plus graves, ils peuvent avoir tout comme les chats une démarche titubante et même des convulsions. Si ces derniers signaux se manifestent, courez chez votre vétérinaire sans tarder.