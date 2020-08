Les vagues de chaleur comme celle que nous connaissons sont de plus en plus courantes en Belgique et risquent de mettre à mal la flore locale. Le spectre du changement climatique est plus réel qu’il y paraît et produit déjà des effets très concrets sur nos forêts.

"Les forêts subissent déjà les conséquences du changement climatique : événements météorologiques extrêmes, sécheresses et canicules causant des feux de forêt, mais également des changements plus lents qui mènent à des mutations dans les assemblages d’espèces. Les forêts belges n’y échappent pas et les effets sont déjà visibles", affirme le WWF dans un article consacré aux effets du changement climatique sur nos arbres.