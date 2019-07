Dans les jours à venir, le record de température observée à Uccle risque d’être battu. Le record absolu date du 27 juillet 1947, quand le thermomètre est monté jusqu’à 36,6 degrés. "Il est bien possible qu’on se situe au-delà de ce record mercredi ou jeudi, convient Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. On ne peut pas encore le garantir, mais les dernières indications montrent des températures entre 36 et 37 degrés."

(...)