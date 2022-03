La Puff, cigarette électronique jetable, a été conçue par les industriels du tabac pour plaire aux jeunes. Petite, colorée et aromatisée au bonbon ou aux fruits, elle se présente comme une alternative fun et moderne à la cigarette et commence à se multiplier dans les écoles pour le plus grand désarroi des parents et des équipes éducatives.

Confronté au problème, le collège Cardinal Mercier à Braine-l’Alleud a décidé de prendre les devants en contactant tous les parents d’élèves. "J’ai découvert l’existence de la Puff la semaine dernière quand des parents m’ont indiqué que le produit circulait. Même s’il ne laisse pas d’odeur contrairement au tabac et qu’il a un parfum fruité ou de bonbon, il contient de la nicotine et peut créer une situation de dépendance chez les jeunes. Comme il vaut mieux prévenir que guérir, j’ai envoyé un mail à tous les parents d’élèves pour les inciter à être attentifs et à ouvrir la discussion avec leurs enfants", explique Christophe Butstraen, préfet de l’école.

