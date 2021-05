Je me rends régulièrement le long des routes avec mon gilet jaune et mes gants pour ramasser les bouteilles, les canettes. Chez tous les ambassadeurs de propreté que je rencontre, je sens un grand ras-le-bol. On se sent pigeon du système : on ramasse, mais le flux ne tarit pas. Et il faut tout recommencer. L’adhésion des citoyens est là, mais les industries défendent leur profit et le politique ne fait rien ", pointe Régine Florent.

Cette citoyenne dinantaise est à la base d’une pétition qui a recueilli 1 100 signatures. De quoi lui permettre d’être auditionnée ce mardi au Parlement de Wallonie. Dans le même temps, elle mènera une action coup-de-poing. Vingt ambassadeurs de propreté ont collecté 150 sacs de canettes et de bouteilles dans la nature. Ceux-ci seront empilés pour former un mur à proximité du Parlement wallon. Car le gouvernement wallon, pour l’instant, n’a pas embrayé. Depuis l’opposition, le CDH a entendu cet appel. Une proposition de décret sera déposée. Le texte propose d’instaurer un système de consigne obligatoire pour toutes les canettes et bouteilles en plastique. " Pour que plus personne ne puisse vendre ses canettes sans consigne. Il faut fixer un prix plancher pour que ce soit efficace, idéalement 15 cents minimum. C’est le principe du pollueur payeur. Si vous ramenez votre canette au magasin, vous récupérez au moins 15 centimes. Celui qui la jette perd de facto 15 centimes. Actuellement, c’est la collectivité qui paye pour la minorité de Belges qui se comportent comme des cochons, via leurs impôts", détaille François Desquesnes, chef de groupe CDH au Parlement wallon.