Pour les cafetiers comme pour les clients, c’est une véritable révolution qui se prépare dans les établissements de boisson exploitant les machines à sous.

À partir du 1er août, le nombre de jeux y sera limité à quatre par café, à savoir au maximum deux bingos et deux machines à mise modérée, de nouvelles machines qu’on appellera Mama et remplaceront les slots de jadis, poker et black jack qu’on appelait, dans le jargon, les machines 3.3.

Les slots, ces machines à petites mises et petits gains, exploitées sans réel contrôle depuis des années dans des milliers d’établissements, disparaissent définitivement dans trois semaines.

