Lundi 4 mai 2020, il est 7 h 30. Après presque 7 semaines de restrictions, la Belgique entame sa première phase de déconfinement.

Quelques entreprises peuvent rouvrir leurs portes : les garagistes, les cabinets de dentisterie, de kinésithérapie ou d'ostéopathie. Les merceries aussi, pour permettre aux citoyens de se procurer les matières premières pour se confectionner un masque.





Car de masques, il en sera désormais question, quotidiennement, pour des milliers de personnes. Celles qui empruntent chaque jour les transports en commun, qu'il s'agisse de trains, de bus, de trams ou encore de métros. A 7 h 30, les rues de Schaerbeek sont encore globalement désertes. On croise ça et là quelques citoyens qui se rendent au bureau, à pied ou en vélo. Quelques-uns attendent leur tram et leur bus. Tous ont respecté la consiqne du port du masque dans les transports en commun. Quelques instants plus tard, le bus 59 reliant Schaerbeek à l'hôpital de Bruxelles-Ixelles passe. A son bord, quatre personnes seulement. Toutes masquées. Trente secondes plus tard, c'est le bus en direction de Bordet qui arrive. Là aussi, tout le monde est masqué sauf, assez étonnamment, le chauffeur.

(...)