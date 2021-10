La 26e conférence des parties des Nations unies pour le climat, appelée plus simplement Cop 26, démarrera ce dimanche à Glasgow. Cet événement qui rassemblera 200 chefs d’État est vu par beaucoup comme le rendez-vous de la dernière chance pour limiter le réchauffement climatique à un seuil viable.

"Il s’agit d’une réunion cruciale. Les pays qui ont signé l’accord de Paris doivent soumettre les prochaines révisions de leurs objectifs nationaux en matière d’émissions. La Cop 26 devrait permettre d’aborder ce qui a été réalisé ou non depuis 2015 et d’établir des plans concrets pour contenir le réchauffement mondial sous 2 degrés Celsius et atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050", résume le WWF. Si ce seuil devait être dépassé, les conséquences pour la planète seraient dévastatrices.

(...)