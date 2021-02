La crise du coronavirus impacte tous les domaines de notre vie depuis près d’un an. Christophe Cocu, président de la Ligue des familles, nous parle de ses conséquences sur la vie familiale et professionnelle.

Comment la crise du coronavirus a-t-elle impacté la vie et l’organisation des familles ?

"Il y a deux ans, nous avions mené une enquête pour mesurer le taux de satisfaction des familles au sujet de la conciliation entre la vie privée et le travail. À l’époque, 92 % des personnes interrogées indiquaient avoir des difficultés pour concilier travail, famille et activités extrascolaires. Le problème est encore plus marqué chez les parents qui ont des horaires de travail atypiques, pour les familles monoparentales et pour les travailleurs avec des bas revenus. Avec le coronavirus, ces difficultés se sont encore nettement accrues. On a reçu beaucoup de témoignages très forts. Un parent a dénoncé une triple journée dont on a sous-estimé les potentiels dérapages. Les parents en télétravail se sont retrouvés doublement perdants : sur le plan du travail comme sur celui de leur relation avec leur famille. Depuis la rentrée de septembre, ce sont les mises en quarantaine, les fermetures soudaines de crèches et d’écoles et l’enseignement à distance qui occasionnent le plus d’embarras."