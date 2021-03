La crise provoquée par la pandémie a affecté particulièrement les femmes qui sont appelées à faire grève aujourd’hui.

La journée internationale pour les droits des femmes a été placée cette année sous le thème "Choose to Challenge", soit "choisir de contester".

Ce qui sera largement le cas en Belgique où la 3e grève des femmes se prépare. Sous le slogan "Nous sommes plus virales que le virus", le Collecti.e.f 8 maars appelle en effet toutes les femmes à arrêter de travailler le 8 mars 2021, dans le cadre de la Journée internationale pour les droits des femmes. Une action de 24 heures qui vise "à rendre visible tout le travail invisible et dévalorisé que les femmes accomplissent au quotidien", en ce compris le travail non rémunéré : soins aux autres, travail domestique, des études et de la consommation.