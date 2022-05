Selon cette enquête, la grande majorité des sondés (81%) affirment manger au moins un produit laitier par jour. Les répondants consomment ces produits à quatre moments de la journée en moyenne (lait dans le café, beurre sur une tartine, pot de yaourt...). Chez les 18-35 ans, la consommation de produits laitiers se répartit sur 3,6 moments de la journée. Moins de 1% des sondés ont déclaré ne jamais consommer de produits laitiers.

Les résultats montrent par ailleurs que la crise sanitaire et les mesures qui l'ont accompagnée ont eu pour effet d'augmenter la consommation domestique de produits laitiers. En 2020, les dépenses en produits frais ont été supérieures de pas moins de 14% à celles de 2019. En 2021, elles les ont dépassées de 12%. La même tendance s'observe pour les produits laitiers. Les dépenses laitières totales se sont élevées à 3,16 milliards d'euros en 2020 et 3,04 milliards d'euros en 2021, contre 2,83 millions d'euros en 2019, avant la crise sanitaire. C'est respectivement 12% et 7,4% de plus qu'en 2019.

En volume, la consommation de lait reste la plus importante, avec une part de 52,4% de l'ensemble des produits laitiers. En 2021, la consommation domestique de lait a atteint 42,1 litres par habitant, contre 40,7 litres en 2019, avant la crise sanitaire.

Toujours en 2021, la consommation domestique annuelle de fromage était de 12,4 kg/habitant. Elle était de 10,2 kg pour le yaourt, 1,7 kg pour le beurre, 2,3 litres pour la crème, 4,8 litres pour la glace, 3,9 kg pour les desserts et 2,5 kg pour le fromage blanc frais.