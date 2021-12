Le nombre de délits antisémites, allant de la minimisation à la négation pure et simple de l’Holocauste, a plus que doublé l’année dernière. En 2019, 14 délits ont été enregistrés. En 2020 il y en a eu 27, selon les chiffres que le sénateur Open VLD Tom Ongena a demandés au ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. En plus de cette augmentation des infractions réellement enregistrées liées à l’antisémitisme, une augmentation du nombre de plaintes est également constatée. Après une brève baisse par rapport à 2018, le nombre de plaintes déposées auprès d’Unia a de nouveau augmenté en 2020.

Du côté d’Unia, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances, on avait aussi constaté cette augmentation, même si, depuis 2015, les statistiques sont des "montagnes russes" : "En 2020, 115 incidents ont conduit à l’ouverture d’un dossier chez nous pour 79 en 2019", explique Patrick Charlier, directeur d’Unia.