La Croix-Rouge met les bouchées doubles, en temps de confinement, pour assurer au mieux la sécurité des personnes sans-abri à Bruxelles et en Wallonie, pour qui la période est "particulièrement difficile".

À Bruxelles, les maraudes sont renforcées pour offrir nourriture et matériel hygiénique jusqu'à quatre-vingts personnes par soir, "sans oublier un intense travail de prévention auprès de ces plus vulnérables qui ont moins accès à l'information", souligne l'association. Par ailleurs, celle-ci assure une distribution alimentaire pour 300 personnes, dans un bâtiment du quai des Péniches mis à disposition par les autorités bruxelloises.

La Croix-Rouge a aussi ouvert plusieurs points de distribution de colis d'urgence alimentaire, dont le dernier à Koekelberg. À Anderlecht, elle appuie la commune pour la distribution de repas dans un hôtel réquisitionné pour les sans-abri. Le centre d'accueil de la rue de Trêves a, lui, été prolongé jusque fin mai, permettant ainsi aux 245 hôtes - dont une soixantaine d'enfants et cinq personnes âgées de plus de soixante ans - de continuer à bénéficier d'un toit et de se confiner.

Également, l'organisation annonce qu'un nouveau lieu d'hébergement, prévu pour abriter 200 femmes, devrait ouvrir sous peu à Bruxelles. Des maraudes ont aussi débuté à La Louvière et à Mons, où la Croix-Rouge fournit également un accueil de jour, tout comme elle le fait à Charleroi.

Se trouvent aussi, dans cette dernière ville, deux abris de nuit pour auxquels l'association fournit quotidiennement 200 repas. La société de secours coordonne enfin les centres de confinement des villes d'Arlon et de Liège, et y accueille respectivement jusqu'à vingt et trente personnes. La Croix-Rouge rappelle que quiconque souhaite faire un don peut le faire via le site web croix-rouge.be ou par virement sur le compte BE72-00000000-1616.