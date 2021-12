Les recharges pour e-cigarettes parfumées à la fraise, au mojito ou au pop-corn sont-elles condamnées à disparaître ? C’est ce que souhaite la députée CD&V Els Van Hoof qui a déposé une proposition de loi visant à limiter le nombre de goûts disponibles sur le marché belge. Selon la députée, il s’agirait d’un des moyens les plus efficaces pour réduire l’attrait du vapotage puis du tabac auprès des jeunes. Le texte envisage aussi une équivalence légale entre cigarettes électroniques avec et sans nicotine, un règlement sur les additifs dangereux ainsi qu’une meilleure information sur les risques et la mention de Tabacstop sur l’emballage.