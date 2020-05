La Dernière Humeur est signée Vincent Schmidt.

Non, cette première phase de déconfinement ne sonne pas l’heure de la libération. Probablement plus que jamais, alors qu’on nous autorise à reprendre certaines activités et que certains lorgnent avec la plus grande impatience vers le 11 mai et la réouverture des commerces, il nous faudra tenir bon. (...)