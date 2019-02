Ce lundi, Facebook fête ses quinze années d’existence. L’occasion pour La DH de se pencher sur une entreprise hors norme qui a envahi les foyers du monde entier en un temps record.

Celui des Belges plus encore puisque nous sommes largement plus accrocs au réseau social créé par Mark Zuckerberg le 4 février 2004 que la plupart de nos voisins européens. Pour une population de 11 millions d’habitants, notre pays compte 7,33 millions de comptes Facebook. Capable du pire comme du meilleur, le réseau social le plus utilisé au monde agit sur certains comme une drogue dure, constate un spécialiste de la question (lire en pages 12 et 13).