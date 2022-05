Saviez-vous qu’à Merksem, dans la province d’Anvers, on commémore chaque année l’exécution d’August Borms, un nationaliste flamand tristement célèbre pour avoir collaboré avec les nazis ? Saviez-vous que, dans son dernier rapport, la Cellule de traitement des informations financières s’inquiète des financements chaque fois plus importants et complexes à déceler des mouvances d’extrême droite en Belgique ?