Libéééééréééés, déééééélivréééés. Je m’adresse à tous ceux pour qui Noël rime avec déprime et mélancolie. À tous ceux pour qui les chansons à la guimauve pleines de grelots hérissent les poils. À tous ceux pour qui les All I want for Christmas is you de Mariah Carey, les Last Christmas de Wham ou encore les White Christmas de Frank Sinatra s’assimilent au bruit strident d’une scie circulaire. Bref, Noël, c’est fini.(...)