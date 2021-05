Le constat n'est pas neuf, mais la crise du Covid, jalonnée de ses confinements à répétition, l'a sacrément amplifié : la demande des familles Belges pour l'adoption d'un chiot est plus forte que jamais. Une demande qui explose, et avec laquelle l'offre a toutes les peines du monde à s'aligner : trop peu d'éleveurs, dépendants de portées forcément limitées, échouent à satisfaire les souhaits de nombreuses familles d'adopter un chien. Avec, pour conséquence, la création de listes d'attente à rallonge (on parle parfois de trois ans de délai!) avant de pouvoir avoir une chance de faire l'acquisition d'un chiot élevé chez un éleveur réputé, et soucieux du bien-être animal.

Le bémol ? Comme dans toute pénurie, il se trouve des acteurs disposés à tirer les marrons du feu. En l’occurrence certaines animaleries, complices de véritables “usines à chiots”, qui se moquent royalement de la santé de l’animal, ne cherchent que la rentabilité et sont disposées, elles, à fournir du “stock” toute l’année. Ces supermarchés des animaux récupèrent aujourd’hui un flot de familles impatientes et éconduites par des éleveurs familiaux consciencieux. En augmentant les prix de manière spectaculaire de chiens sevrés trop tôt et dont l’état de santé s’assimile malheureusement à une véritable loterie...



Cette loterie, Mélanie, mère de famille, en a été victime. Et souhaite aujourd'hui "raconter l'histoire de Dobby", chiot Golden Retriever (une race particulièrement familiale, et victime de son succès sous l'ère Covid) qu'elle a adopté en animalerie en 2017. Malgré "tout l'amour et tous les soins apportés", Dobby s'est éteint il y peu, à un peu moins de trois ans et demi, "après avoir passé une importante partie de son trop bref parcours parmi nous dans la souffrance". Si elle entend faire porter son témoignage, c'est pour que, dit-elle, il "serve de leçon", " de mise en garde", "d'électrochoc". Le voici.